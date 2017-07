artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Etwas zaghaft ist Jennifer Dunkel schon, als sie mit der flachen Hand auf den Rücken der Babypuppe klopfen soll. Im Notfall bringe zögern nichts, erklärt Kursleiterin Wenke Neugebauer. Wenn sich ein Kind an Kleinteilen oder Plastikfolien verschluckt habe, müssen die Atemwege so schnell wie möglich wieder freigelegt werden. Und das funktionierte nur durch beherztes Klopfen zwischen die Schulterblätter des Babys, das mit vorgebeugten Oberkörper auf dem Arm liegt.

Wenke Neugebauer ist zertifizierte Ausbilderin für Erste Hilfe und hat sich auf sofortige Hilfsmaßnahmen bei Kindern spezialisiert. "Klar, der Adrenalinspiegel ist hoch, wenn etwas passiert. Doch eine besonnene Reaktion ist die beste", sagt Wenke Neugebauer. Seit sieben Jahren gibt sie Kurse für Eltern und Großeltern. In einer Glienicker Hebammenpraxis haben sich diesmal acht Teilnehmer eingefunden, die mehr über die Unterschiede zwischen Erwachsenen- und Kinderrettungsmaßnahmen wissen wollen.

Beherzter klopft Alex Moder da schon zwischen die Schulterblätter der Übungspuppe. Auch vor der Anwendung des Heimlich-Griffs schreckt er nicht zurück. Dieser muss angewendet werden, wenn das verschluckte Teil sich durch die Schulterklopf-Methode nicht lösen lässt. Moder packt das Babypuppe von hinten, legt beide Hände flach in der Magengegend übereinander. Danach führt er einen kurzen, kräftigen Druckstoß in Richtung Zwerchfell durch. Aus der Puppe dringt Luft heraus - alles richtig gemacht und im Notfall das verschluckte Teil aus den Atemwegen herausbugsiert. Moder ist seit acht Monaten Vater einer kleinen Tochter. Seine Frau habe ihn zu dem Kurs geschickt, sagt er. Unter den acht Teilnehmenden sind nur zwei Männer.

Miriam Meuser hat ihren Mann mitgebracht. Beide haben bereits einen zweijährigen Sohn. Jetzt erwarten sie ihr zweites Kind. "Ich dachte mir, dass so ein Kurs mal nötig ist, und zwar für beide", sagt Miriam Meuser. Es sei wichtig, über Erste Hilfe am Kind Bescheid zu wissen. Bei echten Notfällen könne dann schnell und richtig gehandelt werden, sagt die künftig zweifache Mutter. Über Notfallmaßnahmen Bescheid wissen, dass sollte jeder, findet Kursleiterin Neugebauer. Deswegen veranstaltet sie die Kurse, die Leben retten können. "Ich will damit kein Geld scheffeln", sagt sie. "Mir ist nur wichtig, dass Eltern und Großeltern im Notfall richtig handeln." Überall stünden beispielsweise Warnhinweise drauf, dass Kinder Einzelteile verschlucken können. "Aber was im Ernstfall zu tun ist, steht nirgendwo."