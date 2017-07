Schwimm-WM: Rekordweltmeisterin Ledecky erstmals geschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Budapest (dpa) - Rekordweltmeisterin Katie Ledecky aus den USA ist erstmals in ihrer Karriere in einem Finale einer Schwimm-WM bezwungen worden.

Über 200 Meter Freistil wurde die 20-Jährige in Budapest in 1:55,18 Minuten zeitgleich mit der Australierin Emma McKeown Zweite. Gold holte die Italienerin Federica Pellegrini in 1:54,73 Minuten.

Durch ihre insgesamt zwölfte Goldmedaille hatte sich Ledecky am Dienstag zur alleinigen Rekordweltmeisterin vor Missy Franklin gekrönt. In Budapest gewann sie zuvor Gold über 400 und 1500 Meter Freistil sowie mit der Freistil-Staffel über 4 x 100 Meter.