Falsche Schilder an vielen Fahrradträgern

Und Christian Schönberg Oberhavel (MZV) Seit Beginn der Sommerferien sind auf den Autobahnen der Region etliche Urlauber auf dem Weg an die Küste. Dabei stellte die Polizei am Wochenende fest, dass nicht wenige von ihnen sich auf dem Weg ins Feriendomizil strafbar macht - die meisten davon womöglich, ohne es zu ahnen.

Das Problem sind am Kofferraum angebrachte Fahrradträger. Weil deren Last oft das Nummernschild des Fahrzeugs verdeckt, muss auch ein zweites Kennzeichen am Trägergestell angebracht werden. Doch oft stimmt das mit dem anderen Nummernschild nicht überein.

So ertappte die Polizei an beiden Wochenendtagen gleich acht Autofahrer, die am Gestell ein anderes als das Autokennzeichen angebracht hatte oder wo es ganz fehlte. Am Samstagvormittag waren zwei Fahrer zwischen Walsleben und Herzsprung gestoppt worden, die ein anderes amtliches Kennzeichen als das zugewiesene unter der Fahrrad-Last hatten. Am Nachmittag desselben Tages erwischte die Polizei zwischen Neuruppin und Walsleben ebenfalls einen Urlauber mit falschem Nummernschild am Träger.

Am darauf folgenden Sonntag wurden auf dem Rasthof Oberkrämer sowie zwischen Fehrbellin und Kremmen zwei Autofahrer gestoppt, die gar kein Kennzeichen angebracht hatten - obwohl das eigentliche durch die Fahrrad-Last vollkommen verdeckt war. Drei weitere Fahrer sind am selben Tag mit falschem Nummernschild zwischen Kremmen und Fehrbellin beziehungsweise auf den Raststätten von Walsleben und Linum von der Polizei kontrolliert worden - und müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Es handelt sich um ein "Vergehen, das eine ähnliche Strafe wie bei Trunkenheitsfahrt oder Fahren ohne Fahrerlaubnis nach sich zieht", erklärt Polizeisprecher Toralf Reinhardt. Unabhängig davon ist die Ursache der Verfehlung: "Offenbar borgen sich viele Autofahrer vor dem Urlaub einen Fahrradträger bei Freunden oder beim Nachbarn und tauschen dann die Schilder nicht", schätzt Reinhardt ein. Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht: Möglich sind Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Mitunter haben Autofahrer aber auch kein neues Schild von einem Spezialunternehmen fertigen lassen - sondern eines für ihr Trägergestell selbst gemalt. So kunstvoll es auch sein mag - in dem Fall handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit und wird zumindest mit Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet, sagt Reinhardt. Der Übeltäter hat zwar nicht versucht, die Polizei zu täuschen. Deshalb wird keine Straftat protokolliert. Aber selbst peinlich genau nachgemalte Schilder lassen sich von Fahndungsgeräten der Polizei nicht erfassen - und sind deshalb auch verboten.