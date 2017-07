artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (rue) Nach den Sommerferien wird es an drei weiterführenden Schulen in Neuruppin politisch. Die Evangelische Schule, das Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasium und das Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin nehmen im Vorfeld der Bundestagswahl am Projekt Juniorwahl teil. Insgesamt sind 1031 Schüler aus 54 Klassen dafür angemeldet.

