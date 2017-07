Ex-Bürgermeister Heinz Pfaff ist tot

artikel-ansicht/dg/0/

Schildow (OGA) Heinz Pfaff, der frühere ehrenamtliche Bürgermeister von Schildow (1993 bis 1998), ist am 11. Juli im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte am Mittwoch die Verwaltung der Gemeinde Mühlenbecker Land mit. Gleich nach der politischen Wende war der aus dem Westerwald stammende selbstständige Unternehmer und Handelsvertreter aus West-Berlin nach Schildow gezogen, trat dem Gewerbeverein bei und engagierte sich in der Kommunalpolitik.

In seiner Amtszeit habe ihn ausgezeichnet, dass er "sich selbst niemals in den Vordergrund stellte, sondern sich als Vordenker und Berater in den Dienst der Gemeinschaft stellte", heißt es in der Pressemitteilung. Heinz Pfaff, zudem langjähriges Mitglied des Amtsausschusses des damaligen Amtes Schildow, habe sich der Gemeinde immer verbunden gefühlt, auch als ihn 2014 die persönlichen Lebensumstände zum Umzug in ein Seniorenwohnheim zwangen. Seine letzten Jahre verlebte er in einem Pflegeappartement im Johanniter-Stift Tegel.