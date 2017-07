Turmfalke ohne Orientierung

artikel-ansicht/dg/0/

Dass aber niemand sich sofort um die Tiere kümmerte, um sie in Sicherheit zu bringen, ärgerte den alsbald zu Rate gezogenen Experten für Greifvögel in der Region, Paul Sömmer, Leiter der Naturschutzstation an der Woblitz. Er bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage, dass es sich um einen Turmfalken und seine Jungen handelte. "Es gibt in Gransee an der Kirche nur noch ein Turmfalken-Brutpaar", betonte der Experte. Doch was können besorgte Bürger tun, wenn sie solche scheuen Vögel in Not entdecken? "Es ist in jedem Fall immer besser zu helfen, als ratlos wegzulaufen. Am besten, man ruft das Ordnungsamt an, dessen Mitarbeiter verpflichtet sind, sich um Tiere in Not im öffentlichen Raum zu kümmern." Wobei die Mitarbeiter des Amtes sich dann an die Experten zum Beispiel in der Naturschutzstation wenden können.

Sömmer macht kein Hehl daraus, dass es in Ballungszentren wie Berlin durchaus üblich sei, die Polizei oder die Feuerwehr in solchen Fällen einzuschalten. Und die hätten das Know-how und seien häufig mit Erfolg im Einsatz für Tiere in Not.

Grundsätzlich sei es derzeit so, dass selbst Vögel mit der Witterung nicht zurecht kommen. Wenn es tagelang regnet, fänden sie zu wenig Nahrung, zum Beispiel kämen Mäuse nicht aus ihren Löchern. "Die Eltern kriegen dann einfach ihre Jungtiere nicht mehr satt", erklärt Paul Sömmer. Er weiß, wovon er spricht: Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich der Naturschützer vor allem um den Artenschutz bei Greifvögeln. Von 1978 bis 1983 arbeitete er im Tierpark Friedrichsfelde. 1990 übernahm er die Leitung der Naturschutzstation.