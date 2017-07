Wustrau und Langen ohne Strom

artikel-ansicht/dg/0/

Wustrau/Langen (kus) In Wustrau, Altfriesack und Langen ist am Mittwoch ab etwa 12 Uhr der Strom ausgefallen. Laut Edis-Sprecher Horst Jordan hatte der Regen die Wurzeln eines Baumes ausgespült, der dann auf eine Mittelspannungs-Freileitung stürzte und ein Leiterseil durchtrennte. Die Stromversorgung konnte nach etwa einer Stunde für die meisten Haushalte durch das Umschalten des Netzes wieder hergestellt werden. Am späten Nachmittag waren die Einsatzkräfte des Energieversorgers noch mit der Reparatur beschäftigt und nur noch wenige Kunden vom Stromausfall betroffen.