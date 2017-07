artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Dauerregen hat am Mittwoch Teile des Landkreises erneut vor große Probleme gestellt. In mehreren Orten wurden Keller und Straßen überflutet, in Leegebruch am Vormittag die Birkenallee gesperrt. Auch die Abwasserentsorgung im Ort brach wieder teilweise zusammen. Im Nordkreis fiel in hunderten Haushalten der Strom aus. Kritisch war zeitweise auch die Lage an den Wasserstraßen.

Hunderte Haushalte im Norden Oberhavels waren am Mittwochmorgen ohne Strom. Gegen 7.45 Uhr war ein Baum auf die Stromleitung zwischen dem Umspannwerk Zehdenick-Neuhof und Burgwall gefallen. Wahrscheinlich hatte der Baum aufgrund des aufgeweichten Untergrundes den Halt verloren und war umgestürzt, vermutet Edis-Netzmeister Tobias Rose. Betroffen waren zehn Ortschaften zwischen Zehdenick und Fürstenberg. Bis auf eine neue Leitung umgeschaltet werden konnte, vergingen 30 Minuten.

In Leegebruch wurde wegen des Dauerregens erneut die Birkenallee gesperrt. Die Busse der OVG fuhren den Ort danach nicht mehr an. Sie halten auch bis auf Weiteres - wie schon nach dem Hochwasser vor vier Wochen - am Kreisverkehr Richtung Bärenklau. "Die Birkenallee ist unser Sorgenkind", sagte Gemeindebrandmeister Sebastian Hentschel.

Ein noch größeres Sorgenkind bleibt die Abwasserentsorgung im Ort. Erneut fiel in vielen Kanälen die Steuerung des sensiblen Leegebrucher Vakuumsystems aus. Betroffen waren auch zwei Kitas, die jedoch geöffnet blieben. Wie viele Haushalte betroffen waren, blieb bis zum Abend unklar. Abwasserentsorger OWA bat Bürger darum, defekte Hausanschlüsse zu melden. Die Schäden zu beheben, dürfte wohl wieder Tage dauern.

In Velten spitzte sich die Lage ab Mittag am Mühlengraben zu. Durch die aus Oberkrämer zufließenden Wassermassen drohte der Bach über die Ufer zu treten. Um direkt an der Mühlenstraße liegende Grundstücke zu schützen, wurden am Nachmittag von Bauhof und Feuerwehr Sandsäcke gefüllt. Ob damit am Ende des Mühlenweges ein Damm aufgeschüttet werden sollte, um das Wasser in eine Senke zu leiten, war am späten Nachmittag noch nicht klar. Die Entscheidung sollte das herbeigerufene THW fällen. Als kritisch sah Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) auch die Lage am Zusammenfluss von Mühl- und Moorgraben in Höhe des Luchwiesenwegs an. Bis zum Abend sollten geeignete Maßnahmen getroffen werden, um das Wasser kontrolliert durch die Innenstadt leiten zu können. Auch Landrat Ludger Weskamp (SPD) verschaffte sich am Nachmittag vor Ort einen Überblick über die Lage. In Kremmen und Oberkrämer wurden vereinzelt Keller ausgepumpt. Ansonsten blieb es dort weitgehend ruhig.

Der Landkreis belieferte mehrere Kommunen mit rund 14 000 Sandsäcken. In Oranienburg, wo Keller in Eden vollliefen und der Gewerbepark Germendorf unter Wasser stand, wurden sie an Bürger verteilt.

Vorerst keine Schleusensperrung wird es wegen des Dauerregens auf der Oberen Havel-Wasserstraße geben. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde habe sich die Lage am Mittwochnachmittag ein wenig entspannt. Wenige Stunden zuvor war die Lage an der Schleuse Schorfheide noch kritisch, berichtete WSA-Chef Sebastian Dosch. Durch das "hervorragende Zusammenspiel aller Beteiligten" konnte gegen 15 Uhr aber Entwarnung gegeben werden. Der Betreiber der Wasserkraftanlage in Zehdenick, Herbert Riedmayer, kam der Bitte der Unteren Wasserbehörde Oberhavel nach und öffnete die Wehre in Zehdenick. Der Wasserpegel sank so innerhalb kürzester Zeit um zehn Zentimeter. Das reichte, um die Schleuse Schorfheide weiterhin gefahrlos betreiben zu können. Abhängig vom steigenden Grundwasserspiegel und der Niederschlagsmenge wird über eine mögliche Schleusensperrung heute erneut beraten.

