Kfz-Zulassungsstelle überlastet: Landkreis führt neues Formular ein

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) 39 Stunden in der Woche ist die Kfz-Zulassungsstelle in Oranienburg geöffnet. Doch selbst dieser Spitzenwert bei den Servicezeiten für Brandenburg reicht nicht aus. Immer wieder kommt die Behörde an ihre Grenzen, weil der Besucherandrang zu groß ist. So musste am Mittwoch die Wartenummern-Ausgabe schon um 10.30 Uhr beendet werden, damit auch alle Anfragen noch abgearbeitet werden konnten. Bleibt es beim - für den Sommer typischen - Andrang bei der Kfz-Zulassungstelle - kann es auch in den nächsten Tagen vorkommen, dass es schon vormittags keine Wartenummern mehr gibt.