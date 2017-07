Bei Senvion wird über Sozialplan verhandelt

artikel-ansicht/dg/0/

Trampe (dpa) Begleitet von Protesten sind beim Windanlagen-Hersteller Senvion am Mittwoch die Verhandlungen über einen Sozialplan angelaufen. "Wir sind in wesentlichen Punkten weit auseinander. Die vorgeschlagene finanzielle Ausgestaltung der Sozialpartner übersteigt bei weitem unsere Möglichkeiten", teilte ein Unternehmenssprecher nach dem Auftakt mit. Die Gespräche zwischen der Geschäftsführung, Betriebsräten und der IG Metall sollen am Donnerstag fortgesetzt werden.