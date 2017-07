Müllraum brannte - Haus geräumt

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Weil der Müllraum in dem sechsgeschossigen Plattenbau in der Waldpromenade 5 in Erkner brannte, mussten alle Bewohner in der Nacht zum Mittwoch das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache gilt als ungeklärt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591907/

Rußgeschwärzt: der Müllraum in der Waldpromenade 5, der in der Nacht zum Mittwoch brannte.

Rußgeschwärzt: der Müllraum in der Waldpromenade 5, der in der Nacht zum Mittwoch brannte. © MOZ/Joachim Eggers

In der Wohnung von Helga Ernst im ersten Obergeschoss des Hauses, das zu einem großen Teil aus Ein-Raum-Wohnungen besteht, sah es am Mittwochmittag aus wie immer. Die 80-jährige Erkneranerin wohnt zu ihrem Glück nicht über dem Müllraum, in dem das Feuer ausgebrochen war. Helga Ernst berichtete von einem lauten Knall, kurz bevor sie das Feuer bemerkte. Auch Gisela Lehmann aus dem 5. Obergeschoss hatte ihn gehört, war nach eigenen Angaben davon sogar aus dem Schlaf gerissen worden. "Wie ein Böller", sagte sie. Helga Ernst dagegen dachte sich bei dem Geräusch nicht besonders viel. "Die Stahltüren sind ja auch schwer." Sie habe noch fern gesehen, als ein Klingeln sie veranlasste, auf den Balkon zu treten. Dort habe sie einen Mann gesehen, der zu ihr sagte: "Der Container brennt." Als Helga Ernst den Notruf wählte, erfuhr sie von der Leitstelle, dass die Feuerwehr schon zu ihrem Haus unterwegs war.

Für die Einsatzkräfte lautete das Stichwort "Gebäudebrand groß", sagte Wehrführer Rolf Stagneth. "Als wir ankamen, stand die Hälfte der Mieter schon auf der Straße", berichtete er. Die Feuerwehr war mit 15 Kräften vor Ort. Die Räumung sei unproblematisch verlaufen. Das Feuer in dem Müllraum war nach etwa 20 Minuten gelöscht, aber der Einsatz dauerte bis 5 Uhr früh. Die Bewohner konnten gegen 3 Uhr morgens zurück. Sowohl Helga Ernst als auch Gisela Lehmann lobten die Einsatzkräfte. "Die haben uns sehr nett mit warmen Getränken und Decken versorgt", berichtete Gisela Lehmann. Helga Ernst, die gehbehindert ist, bat darum, dass ihre Wohnung auf etwaige Brandnester überprüft wird. "Das hat der Feuerwehrmann sofort gemacht", sagte sie.

Zwei Wohnungen blieben unbewohnbar, im ersten und zweiten Obergeschoss über dem Brandraum. Eine Mieterin wurde in einer Gästewohnung einquartiert, so Susanne Branding, die Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft, der das Haus gehört. Der Mieter im 2. Obergeschoss habe sich selbst versorgt.

Am Mittwochvormittag mussten Feuerwehr und Rettungsdienst noch einmal anrücken, um eine Tür zu öffnen. Man habe befürchtet, dass einem Mieter doch etwas zugestoßen sein könnte, sagte Stagneth. Dies bestätigte sich aber nicht. Die Höhe des Schadens konnte nicht beziffert werden, hieß es bei der Polizei, Brandursachen-Ermittler nehmen ihre Tätigkeit auf. Für die Mieter wurde eine provisorische Müll-Lösung geschaffen, sagte Susanne Branding.

Unabhängig von dem Brand war für Mittwochmorgen eine Maßnahme zur Bekämpfung von Schädlingen in dem Haus angesetzt, die auch durchgeführt wurde. Susanne Branding wollte nicht sagen, um welche Schädlinge es sich handelt, es gehe aber keine Gesundheitsgefahr von ihnen aus. Zumindest in dem ausgebrannten Kellerraum, so Susanne Branding, dürften jetzt keine Schädlinge mehr anzufinden sein.