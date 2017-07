B 96 nach Lkw-Unfall voll gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (til) Nach einem Lkw-Unfall ist am Mittwochabend die B 96 zwischen Löwenberg und Gransee in Höhe Margaretenhof voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war der Lkw gegen 14.40 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und auf die Leitplanke gefahren. Der Fahrer gab später an, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein, das auf seine Spur geraten war. Nach dem Unfall wurde die Bundesstraße zunächst halbseitig gesperrt. Für die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße ab 18.15 Uhr für rund 90 Minuten voll gesperrt werden, so die Polizei auf Nachfrage.