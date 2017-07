artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) Der inhaftierte "Cumhuriyet"-Journalist Ahmet Sik hat in seiner Verteidigungsrede vor Gericht in Istanbul schwere Vorwürfe gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erhoben. Erdogan und seine islamisch-konservative Regierungspartei AKP hätten der Gülen-Bewegung jahrelang "gegeben was sie auch immer wollten" und damit zugelassen, dass sie zu einer gefährlichen Kraft im Staat werden konnte, sagte Sik am Mittwoch nach Angaben der "Cumhuriyet". "Deswegen sind unter den Verantwortlichen des Versuchs vom 15. Juli Erdogan und die AKP", sagte Sik mit Blick auf den Putschversuch im vergangenen Jahr.