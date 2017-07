Fünf Wochen ohne Zuganzeiger

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Brückenschäden" las der Fahrgast, der in den vergangenen Tagen auf der Fahrt zwischen Berlin und Eberswalde eine Begründung für Zugausfälle und -verspätungen suchte - jedenfalls der mit Smartphone und entsprechender Bahn-App ausgestattete. Auf den Bahnsteigen in Eberswalde dagegen sind Fahrgäste, egal mit welchem Ziel, derzeit allein auf die Durchsagen angewiesen. Gegenwärtig erfolge der Austausch der Fahrgastinformationsanlage, ist auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn zu erfahren.

Bereits vor eineinhalb Wochen sind die alten elektronischen Zuganzeigetafeln abmontiert worden. Die seit 2004 genutzte alte Fallblatttechnik, bei der Bestandteile der Anzeige noch umgeblättert wurden, hat ausgedient. Der Austausch sei nötig geworden, weil keine Ersatzteile mehr produziert werden und es zunehmend schwieriger geworden sei, Störungen zu beheben, sagt Bahnsprecher Gisbert Gahler. Die Kosten dafür beliefen sich auf fast eine halbe Million Euro.

Künftig soll es insgesamt acht neue Anzeiger mit LCD-Technik auf den Bahnsteigen geben sowie eine Bahnhofsinformationstafel in der Empfangshalle. Gesteuert werden sie über einen Eberswalder Server, "mit manuellem Eingriff vom Ansagezentrum Frankfurt (Oder)", heißt es. In Betrieb genommen werden die neuen Leuchttafeln voraussichtlich erst am 18. August. Die Arbeiten dauern so lange an, weil auch die Zuleitungskabel erneuert und zudem die Softwareprogrammierung angepasst werden müssen, so Gahler.

Noch deutlich länger müssen Berlin-Pendler, die den RB24 nutzen, mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund aktueller Arbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Berlin-Blankenburg und Karow - ohnehin Grund für die längeren Fahrtzeiten mit dem RE3 bis April 2018 - sei die Standsicherheit einer Brücke nicht gegeben, sagt Sprecher Gahler. Deshalb fallen zwischen Bernau und Berlin-Lichtenberg weiterhin RB24-Züge aus - bis voraussichtlich in den September hinein. Als Ersatz setze die Bahn Busse ein, teilt das Unternehmen mit.