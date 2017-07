Schauen, was die Boxjugend so draufhat

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war ein seltenes und besonderes Stelldichein: Boxer aus fünf Ländern, fast alle nationale Titelträger der U19, traten am Mittwochnachmittag in den Lenné-Passagen zu Sparringkämpfen in Vorbereitung auf den BB-Cup an. Zahlreiche Zuschauer ließen sich vom Einkaufen gern eine Weile ablenken.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591915/

Öffentliches Training: In den Lenné-Passagen trafen in der zweitleichtesten Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm die beiden deutschen Boxer Dawid Szymiczek (links) und Mert Caliskan aufeinander. Im Hintergrund schauen US-amerikanische Boxer zu

Öffentliches Training: In den Lenné-Passagen trafen in der zweitleichtesten Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm die beiden deutschen Boxer Dawid Szymiczek (links) und Mert Caliskan aufeinander. Im Hintergrund schauen US-amerikanische Boxer zu © Winfried Mausolf

"Oberkörper bewegen." - "Ständig in langer Schlagdistanz boxen" - "Auslassen, antworten". Frankfurts Boxtrainer Gunnar Berg Pedersen hat viel zu kommentieren, als sein Schützling Richard Meinecke (69 kg) gegen den dreifachen schwedischen Meister Billy Liigequis boxt. Der diesjährige Deutsche Meister der U19 nimmt die Hinweise an, dominiert mit jeder Runde das Geschehen mehr. Am Ende ist Richard Meinecke dennoch unzufrieden: "Ich habe nicht die Leistung wie bei der Meisterschaft gebracht. Aber jedes Training ist gut. Und so kenne ich jetzt auch schon einen Gegner für den BB-Cup nächste Woche", gewinnt der 17-Jährige dem Kampf etwas Positives ab. In einem Einkaufszentrum zu boxen kennt er aus Aufenthalten in Polen.

Der Stadtsportbund Frankfurt hat gemeinsam mit dem Centermanagement zum zweiten Mal den Sport in die Lenné-Passagen geholt. Die Boxer am Olympiastützpunkt erwiesen sich erneut als aufgeschlossen. Nicht nur die, bestätigt Bundesstützpunkt-Leiter und Mitorganisator Andreas Schulze: "Die Teams, die derzeit vor dem BB-Cup in Frankfurt zu einem Trainingscamp weilen, haben sofort zugesagt. Das öffentliche Sparring ist besonders bei den Skandinaviern gut angekommen." Insgesamt 15 Kämpfe sahen die Zuschauer auf den gut gefüllten Sitzplätzen rund um den Ring sowie auf den drei oberen Ebenen des Einkaufszentrums. "Ich wollte mal schauen, was die Jugend so zeigt", beschreibt Sandro Opitz, der beim Boxring Eintracht aktiv ist, sein Kommen. Er wünscht sich auch andere Sportarten in dieser Atmosphäre, "vielleicht Ringen oder Judo". Auch Kati Belitz findet den Sport mitten in der Stadt gut. "Vielleicht könnte man damit nicht schon nach dem Mittag, sondern später beginnen. Dann würden vielleicht noch mehr Leute zuschauen", hat sie einen Vorschlag.

Erstmals in Frankfurt weilen Junioren-Boxer aus den USA. Der neue, aus Irland stammende Nationaltrainer sucht den Kontakt nach Europa. Die Delegation ist mit neun Athleten zum Trainingscamp und BB-Cup angereist. "Wir sind überzeugt, dass hier die besten Talente Europas zusammenkommen. Mit ihnen sollen sich unsere Boxer messen", betont Teammanagerin Jess Luscinski. Sie setzt beim bevorstehenden internationalen BB-Cup, der am 2. August am Olympiastützpunkt beginnt, vor allem auf die nationalen Junioren-US-Meister Richard Torrez (+91 kg), Jared Anderson (91 kg) und Lorenzo Simpson. Die Drei seien "very good."

Ein Wiedersehen an seiner jahrelangen Wirkungsstätte gibt es dann für Michael Stachewicz. Nachdem dessen Trainervertrag am Olympia- und Bundesstützpunkt nicht verlängert wurde, ist der 56-Jährige seit Juni in Spanien am Trainingscamp in Los Alcazares in der Mittelmeerprovinz Provinz Murcia tätig, wo Spaniens Nationalauswahl der U17/U19 trainiert. Vier von ihnen boxen in Frankfurt.