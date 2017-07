Hitgarant Karat spielt unter freiem Himmel

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In nicht einmal mehr einem Monat ist es so weit: Am 26. August ab 21 Uhr ist mit Karat eine der bekanntesten deutschen Rockbands auf der Freilichtbühne im Familiengarten zu erleben. Ihre größten Hits, so "Über sieben Brücken musst Du gehen", "Der blaue Planet" oder "Jede Stunde" sind Ohrwürmer, die für das Selbstwertgefühl vieler Fans östlich der Elbe stehen und auch westlich des einstigen Grenzflusses auf Konzerten Strophe für Strophe mitgesungen werden. Ihre Lieder wurden bereits von Peter Maffay, Chris de Burgh, Matthias Reim oder Helene Fischer gecovert. Doch wer lieber das Original hören will, ist bei Sänger Claudius Dreilich, dem Sohn des verstorbenen Frontmannes Herbert Dreilich, bei Bernd Römer, Michael Schwandt, Christian Liebig und Martin Becker absolut richtig. Auch in der aktuellen Besetzung steht fest: die Legende lebt und entwickelt sich selbst 42 Jahre nach der Bandgründung immer noch weiter.