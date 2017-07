Das große Krabbeln

artikel-ansicht/dg/0/

Mit seinem Sohn Leonard ist André Hilpmann häufig der einzige Mann in der Krabbelgruppe, die sich regelmäßig im Lesezimmer der Bibliothek in Panketal trifft. © MOZ/Patrizia Czajor

Ein bis zwei Mal im Monat können Mütter und Väter auf die Erfahrungen der sogenannten Netzwerkassistenten zurückgreifen. Die Sorgen, derer sie sich dann im Lesezimmer der Bibliothek in Panketal annimmt, sind dabei sehr vielfältig. "Während eines Treffens sprachen wir darüber, welche Haushaltsgegenstände auch als Spielzeuge taugen", erzählt die 53-jährige Erzieherin. Eine Frau habe etwa erzählt, dass sie ihr Kind einfach in die Spüle gesetzt habe, wo sich das Baby mit dem Wasserhahn beschäftigen konnte.

Während sich die Aufmerksamkeit der Kinder an diesem Tag vor allem auf das Spieltrapez oder den aufblasbaren Zylinder konzentriert, sind die anwesenden Eltern in ein Gespräch über das Schlafverhalten der Neugeborenen vertieft. Nadin Dankert schildert, dass ihre Tochter Luna seit einem halben Jahr nicht mehr durchgeschlafen habe. "Gerade am Anfang war das sehr anstrengend", sagt die junge Frau. Ladewig empfiehlt daraufhin, es doch mal mit Entspannungsmusik zu versuchen. "Ich kenne Kinder, bei denen das funktioniert", sagt sie.

Der Rat des einzigen Vaters in der Runde ist hingegen etwas ungewöhnlicher. "Bei unserem Sohn hilft es, den Föhn einzuschalten", erzählt André Hilpmann. Der 34-jährige Vater ist überzeugt, dass das monotone Geräusch die Kinder ermüde. Mit unterbrochenen Schlafphasen in der Nacht hätten er und die Mutter des ein Jahre alten Leonard hingegen erst seit einigen Wochen zu kämpfen. "Weil er einen Wachstumsschub bekommt", sagt Hilpmann, während sein Sohn vor ihm über den Boden robbt. Dass er in der Krabbelgruppe häufig der einzige männliche Elternteil ist, macht ihm nichts aus. Er genießt die Zeit mit seinem Sohn. "Und hier kommt er auch mit anderen Kindern in Kontakt", freut er sich.