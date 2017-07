Kugelblitz am abgestürzten Mikro

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ausgerechnet in dem Jahr, in dem Reinhard Lakomy starb, an dessen Seite sie vor mehr als 35 Jahren als Sängerin bekannt wurde, erschien Angelika Manns Autobiografie "Was treibt mich nur?". Aus diesem Buch und aus den Erinnerungen Lakomys las sie bei "Sommer in der Stadt" im Schwedter Altstadtquartier.

Es war ein Vergnügen, die 68-Jährige so quirlig, schlagfertig, unterhaltsam und frech zu erleben, fast wie der jugendliche "Kugelblitz", ihr Spitzname 1970 als Lehrling in einer Apotheke, bevor sie Gesang und Klavier lernte und die bekannteste "Lütte" der DDR wurde. Die gebürtige Ost-Berlinerin berlinerte, las Kindheitserinnerungen, Anekdoten mit so bekannten DDR-Künstlergrößen wie Uschi Brüning, Nina Hagen, Manfred Krug und natürlich Lakomy.

"Ach, meine Jugend", hörte man seufzend aus dem Publikum. 50 Zuhörer, meistens weiblich, lauschten der sympathischen Frau gebannt und amüsiert. Ihr Mikrophon, das dauernd abstürzte, machte sie kurzerhand zum Running Gag des Abends. Sah auch lustig aus, wenn sich die gefühlt gerademal 1,50 Meter kleine Frau auch noch bücken musste. Zwischen den vielen kleinen Storys aus ihrem Leben mit barbusigen Nächten im Trabi an der Ostsee, Anzugspleiten beim Schlagerwettbewerb am Plattensee oder Hausverboten im Hotel Schwerin verriet die Lütte auch, dass es ein Irrglaube sei, nach einem großen Erfolg habe man es geschafft. "Du gerätst auch immer wieder in Vergessenheit, es bleibt ein ständiges Auf und Ab", wie ihr Mikro an dem Abend.

Nächste Veranstaltung im Altstadtquartier: Freitag, 19 Uhr "Back to the Roots - Auf in die 80er", Konzert mit Event Trio