Das Wetter bleibt sich treu

Potsdam/Leegebruch (dpa) Eine echte Wetterbesserung ist für Brandenburg nicht in Sicht. "Es gibt zwar vorübergehende Auflockerungen, aber Regen bleibt uns erhalten - jedoch im geringeren Ausmaß", sagte Ulrike Maiwald, Meteorologin vom Dienst der Niederlassung Potsdam des Deutschen Wetterdienstes, am Mittwoch.

Der Freitag biete stellenweise einen ersten Lichtblick mit Temperaturen um 20 bis 24 Grad. Doch einzelne Schauer würden schnell das sommerliche Intermezzo beenden. Und die Prognose zum Wochenende verspreche auch keine großartige Besserung. Maiwald: "Leichter Regen, aber auch kräftige Schauer mit Gewittern und wolkenverhangenem Himmel sind zu erwarten."

Der Dauerregen macht derzeit besonders den Landwirten im Norden Brandenburgs zu schaffen. "Stellenweise stehen die Felder bis zu fünf Zentimeter unter Wasser", sagte die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Prignitz, Christina Stettin. Die Böden seien mittlerweile gesättigt. Erntefahrzeuge könnten kaum in die Schläge fahren und würden einsinken. "Jetzt brauchen wir Sonne und Wind, damit das Wasser wegtrocknet", sagte Stettin. "Wir hoffen aber, mit einem blauen Auge davonzukommen."

Arg gebeutelt ist die Gemeinde Leegebruch (Oberhavel) am nördlichen Berliner Stadtrand. Innerhalb eines Monats liegen Ortsteile zum zweiten Mal unter Wasser. "Das Problem ist, dass der Grundwasserspiegel in nur 20 Zentimeter Tiefe steht", sagte Bauamtschef Norman Kabuß. In der Folge sind schon wieder viele Haushalte von der Kanalisation abgeschnitten. Mit Pumpen werde seit Dienstag versucht, dass Wasser in einen Graben an der B96 zu drücken, damit es abfließen könne. "Ganz so schlimm wie Anfang Juli ist es nicht. Jedoch stehen auch wieder zahlreiche Keller unter Wasser", berichtete Kabuß.

"Ganz normale Bilderbuchsommer, trocken und mit Temperaturen um die 25 bis 30 Grad über mehrere Wochen, werden immer seltener", sagte der Meteorologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Dagegen würden längere Trockenperioden und Hitzephasen, gefolgt von Stark- und Dauerregen zunehmend normal.