Politisches Festival

Frankfurt (Oder) (MOZ) Liebe, Freundschaft und Musik - so lautete in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten immer das Motto des Festivals "Haltestelle Woodstock" im polnischen Grenzort Küstrin. Und weil dies eine bewusst grenzenlose Botschaft ist und dazu noch wirklich namhafte Bands aus aller Welt kostenlos zu erleben sind, fühlten sich auch so viele junge Deutsche davon angezogen.

Die politische Partei, die seit knapp zwei Jahren in Polen an der Macht ist, setzt jedoch auf andere Werte: Man könnte sie mit den Worten "Nationale Traditionen, Kontrolle und Verdächtigungen gegen alles Fremde" beschreiben. Das Festival in Küstrin - zu dem ja auch noch eine Spendenaktion zugunsten von Krankenhäusern gehört, die alljährlich Anfang Januar stattfindet - war dieser Partei schon ein Dorn im Auge, als sie noch in der Opposition war. Seit zwei Jahren setzen ihre Vertreter nun darauf, der "Haltestelle" mit Sicherheitsauflagen das Leben schwer zu machen. Deshalb droht dem Festival im kommenden Jahr möglicherweise das Aus.

Wer also nächste Woche nach Küstrin fährt, trifft damit auch eine politische Aussage: Dass Liebe, Freundschaft und auch Offenheit stärker sind als Abgrenzung. Dietrich Schröder