Tennisclub steigt in neue Kategorie auf

Der Präsident des TVBB (Tennisverband Berlin Brandenburg), Dr. Klaus-Peter Walter, überbrachte dem Verein die Nachricht passend zum Jahreshöhepunkt in Neuenhagen, den Neuenhagen Open.

Der NTC 93 richtet die Neuenhagen Open bereits seit 14 Jahren mit sehr viel Engagement und Liebe aus. Der Austragungsort hat sich bewährt und das Turnier hat einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Tennisverbands. Es gibt insgesamt sieben Turnierkategorien.

"Die Höherstufung in die Kategorie A4 des DTB haben wir uns hart erarbeitet und verdient. Wir arbeiten weiter daran, unseren Verein und unser Turnier noch bekannter zu machen", sagt Eichhorst. Der NTC reiht sich nun weiter in die Riege bekannter Vereine wie TC Orange-Weiß Friedrichshagen, Berliner Tennis Club 1904 Grün-Gold und den LTTC Rot-Weiß Berlin ein.

Eichhorst erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal an die Turniertage in Neuenhagen: "Mit insgesamt über 150 Teilnehmern und vielen Zuschauern haben die beiden Ranglistenturniere alles gehalten, was sich die Organisatoren versprochen haben. Wir sind sowohl mit den Senior Open als auch mit den B1 Sport & Freizeit Neuenhagen Open auf einem guten Weg. Ein Gewinn für unsere Region, die Gemeinde, unsere Partner und natürlich für unseren Tennisclub."