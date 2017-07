Ballschule im September

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) DFB-Elite-Jugendlizenzinhaber Matthias Wegner startet mit Beginn des neuen Schuljahres das Projekt Ballschule. Kurz gesagt geht es in diesem Projekt darum, Kindern das Ballspielen in vielen verschiedenen Ballsportarten schmackhaft zu machen und sie für ein beständiges Sporttreiben zu begeistern. In der neuen Ballschule sollen die Kinder als Allrounder das "ABC" des Spielens erlernen. Einen ersten Schnuppertag gibt es am 8. September in der Sporthalle der Wriezener Salvador-Allende-Schule ab 15.30 Uhr.