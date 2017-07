Polizeibericht Schwedt vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. In einer Gartenanlage in der Pestalozzistraße haben Polizisten am frühen Montagabend Cannabispflanzen entdeckt. Vier augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Männer und Frauen, die sich auf dem Grundstück befanden, wollten die Pflanzen schnell ernten und auf einem Nachbargrundstück entsorgen. Zwei bereits polizeibekannte Männer im Alter von 33 und 35 Jahren, die versuchten, sich gegen die Beamten zu wehren, wurden in Gewahrsam genommen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung in der der von ihnen genutzten Wohnung fanden sich Betäubungsmittel und Utensilien zum Drogenkonsum.

VW Golfgestohlen

Schwedt. Einen VW Golf im Wert von rund 10 000 Euro haben Autodiebe in Schwedt gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen UM-IE 33 verschwand am Montagvormittag aus der Straße Am Heizwerk.

Motorbootverschwunden

Grünow. Ein Trailersamt Motorboot und Heckmotor ist von einem Grundstück in Grünow gestohlen worden. Schaden: rund 7500 Euro.