Polizeibericht Eberswalde vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591930/

Werneuchen. Der in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in eine Schule in der Thälmannstraße in Werneuchen erwischte Jugendliche sitzt jetzt hinter Gittern. Ein Richter des Bernauer Amtsgerichtes ordnete am Montag Untersuchungshaft an. Der 18-Jährige hatte die Tür zum Lehrerzimmer aufgehebelt und sämtliche Schließfächer der Lehrer aufgebrochen. Er war auch ins Sekretariat eingedrungen und hatte dort sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Bei seinem Einbruch hatte er den Alarm ausgelöst. Ob mittlerweile bekannt ist, was der Jugendliche gesucht hat, teilte die Polizei nicht mit.

Werkzeuge ausContainer gestohlen

Eberswalde. Aus einem Container auf einer Baustelle im Dr.-Zinn-Weg in Eberswalde haben Einbrecher am Wochenende Werkzeug gestohlen. Sie bauten außerdem die Fahrzeugbatterie aus einem Bagger aus. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Vermutlich ebenfalls am Wochenende wurde in ein Geschäft in der Freienwalder Straße eingebrochen. Einige Geräte fehlten. Nach ersten Angaben liegt der Schaden bei rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Gesuchter Dieblandet hinter Gittern

Eberswalde. Einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Dieb haben Bundespolizisten auf der A 11 verhaftet. Der 25 Jahre alte Georgier saß in einem Reisebus, der von den Beamten in der Nacht zum Dienstag kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, suchten die Staatsanwaltschaften Hannover und Braunschweig seit knapp zwei Jahren nach dem Mann. Da er bei der Kontrolle die geforderte Geldstrafe von 2570 Euro nicht bezahlen konnte, landet er nun für 184 Tage im Gefängnis.

Eindringlingein der Kita

Eberswalde. In die Kindertagesstätte im Kopernikusring ist eingebrochen worden. Die Eindringlinge verschafften sich Zutritt zu mehreren Räumen und durchsuchten das Inventar. Ob bei dem Einbruch, der nach Angaben der Polizei zwischen Freitag und Montag passierte, etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.