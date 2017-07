Polizeibericht Oranienburg vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (moz) Germendorf (OGA) Auf dem Gelände eines ehemaligen Recyclinghofs im Gewerbegebiet am Bärenklauer Weg stand am Dienstagnachmittag ein Container in Flammen. Die Germendorfer Feuerwehr und der Löschzug 2 der Innenstadt löschten den Brand. In dem Container befand sich Unrat, der ein Raub der Flammen wurde. Unter Atemschutz und mit einem C-Rohr wurde der Brand gelöscht. Der Einsatz war gegen 15.25 Uhr beendet.