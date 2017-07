Polizeibericht Strausberg vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591933/

Petershagen-Eggersdorf.Zwischen 21. und dem 24. Juli brachen Unbekannte eine Tür an einem Firmengebäude auf. Sie durchsuchten das Büro, brachen den Panzerschrank auf und stahlen einen Laptop und EC-Karten.

Einbrecher kamen übers Dach

Fredersdorf-Vogelsdorf. Übers Dach stiegen in der Nacht zu DienstagEinbrecher in ein Geschäft am Bahnhof ein und durchsuchten sämtliche Schränke. Sie stahlen Wechselgeld. Schaden: 400 Euro.

Kawasakidemontiert

Neuenhagen. Montagnacht wurden von einer Kawasaki in der Johanna-Solf-Straße Fußrasten, Rückspiegel, Karosserie- und Kühlerverkleidung, Sturzpads und die Sportauspuffanlage abmontiert. Schaden 1400 Euro.