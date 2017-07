Polizeibericht Seelow vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Küstrin-Kietz. Unbekannte haben am Montag an einem Pkw Seat eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationsgerät der Marke Becker gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Auto von morgens um 4 Uhr bis abends gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs gestanden. Der Schaden wurde mit etwa 500 Euro angegeben.

Mit dem Audi einen Baum gestreift

Grunow. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen ein Audi auf der B 168 zwischen Grunow und Abzweig Prädikow nach rechts von der Straße abgekommen, stieß mit einem Leitpfosten zusammen und streifte einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Schaden ca. 2200 Euro.