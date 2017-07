Polizeibericht Neuruppin vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neustadt (RA) Auf dem Neustädter Gestütsgelände ist am Sonnabend eine 20-Jährige von einem Hund angefallen worden. Gegen 13 Uhr soll der Vierbeiner zugeschnappt haben. Die 20-Jährige hatte ihm eigentlich helfen wollen, da seine Besitzer den Hund angeleint in den Kofferraum des Wagens gesetzt und die Klappe offen gelassen hatten. Der Hund war herausgesprungen und hatte sich beinahe stranguliert. Die Frau setze ihn wieder zurück und wurde dabei gebissen.

Streit unter Imbiss-Betreibern

Kyritz (RA) Ein Wettbewerb zwischen Dönerimbiss-Betreibern ist in Kyritz ausgeartet. Zwei 23 und 34 Jahre alte Brüder haben am Montagabend Anzeige gegen einen 37-Jährigen erstattet. Dieser soll sie aus einem Lieferwagen heraus bedroht haben. Die Brüder haben am Montag einen neuen Dönerladen in Kyritz eröffnet. Sie betreiben wie auch der 37-Jährige mehrere Imbisse im Raum Ostprignitz-Ruppin und Prignitz und sollen aus demselben türkischen Dorf stammen. Der 37-Jährige ist von der Polizei belehrt worden.