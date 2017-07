Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 26.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am frühen Donnerstagmorgen rückte die Feuerwehr in den Immenweg aus. Dort war eine Gartenlaube aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte, das einen Sachschaden von rund 20 000 Euro anrichtete. Kriminaltechniker untersuchen den Brandort.

Kamera aus Kita gestohlen

Wie am Mittwoch angezeigt wurde, sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in eine Kita an der Konstantin-Ziolkowski-Allee eingebrochen. Nach jetzigen Erkenntnissen haben sie eine Kamera mitgenommen.

Der Blitzer steht heute unter anderem am Buschmühlenweg in Richtung Weinberge.

Blitzer