Polizeibericht Neuruppin vom 26.07.2017

Neuruppin (RA) Eine Anwohnerin der Neuruppiner Schulzenstraße rief am Dienstag gegen 2 Uhr die Polizei und meldete eine Ruhestörung.Vor Ort konnten die Beamten nichts dergleichen feststellen. Stattdessen begann die Anruferin ihrerseits, die Polizisten durch die geschlossene Tür hindurch zu beschimpfen. Die 38-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Sie muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

Lkw-Kennzeichen verschwunden

Radensleben (RA) Ein 44-jähriger Lkw-Besitzer mit Barnimer Kennzeichen, der am Sonntag von Lübeck nach Radensleben gefahren war, bemerkte am Montag, dass das vordere Nummernschild an seinem VW Transporter fehlte. Er meldete den Verlust der Polizei. Ob das Kennzeichen mit der Aufschrift BAR-IB 556 während der Fahrt verloren ging oder in der Nacht zum Montag entwendet wurde, ist noch nicht klar.

Geldbörse gestohlen

Neuruppin (RA) Dass ihr vermutlich am Vormittag des 19. Juli im Oberstufenzentrum in Neuruppin die Geldbörse gestohlen worden ist, zeigte eine Gumtowerin am Montag bei der Polizei in Kyritz an. In dem Portemonnaie befanden sich diverse Karten, der Führerschein der Frau und der Ausweis sowie Bargeld. Schaden: rund 100 Euro.

Vorfahrt missachtet – Unfall gebaut

Neuruppin (RA) Als eine 67-jährige Toyota-Fahrerin am Montagmorgen den Parkplatz in der Fehrbelliner Straße gegenüber dem Ruppiner Klinikum in Fahrtrichtung Neuruppiner Stadtzentrum verlassen wollte, missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden 59-jährigen Smart-Fahrerin. Beide stießen zusammen, wobei die 59-Jährige leicht verletzt und deshalb anschließend in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Smart wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Gesamtschaden: rund 3 200 Euro.

Zusammenstoß mit Reh

Neuruppin (RA) Nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte ein Opelfahrer am späten Montagabend, als auf der L 16 kurz vor Treskow ein Reh über die Straße lief. Es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verendete am Unfallort. Das Auto blieb fahrbereit. Schaden: rund 500 Euro.