Beeskow (MOZ) Im Haus Teho duftet es lecker nach Fisch und frischen Kräutern. Im Malraum beugen sich sieben Mädchen und ein Junge über Fibeln, die aus geheftetem Malpapier selbst hergestellt wurden. Die Seiten enthalten Zeichnungen verschiedener Kräuter. Daneben Texte, die sich mit Kräutermythen befassen. So lernen die Kursteilnehmer der vierten Kräuterhexen-Werkstatt des Kunstkreises etwa, dass bereits die Römer, im Mittelalter auch Karl der Große, dem Hauswurz magische Kräfte zugesprochen hatten: Hauswurz auf das Dach gepflanzt halte böse Geister fern, und bewahre das Haus vor Blitzschlag und Feuer.

Der Tagesablauf der Kräuterhexen-Werkstatt unter Leitung der Beeskower Kunstmalerin Elke Szepes sieht so aus: Morgens werden Kräuter im Garten des Ältesten Hauses gesammelt. Die werden anschließend bestimmt und für das Mittagessen vorbereitet. Am Dienstag gab es Fischstäbchen mit Kartoffel- und Tomatensalat, alles mit frischen Kräutern von Kunstkreis-Mitarbeiterin Rosi Maier zubereitet. Als Nachtisch winkte Pudding garniert mit essbaren Blüten. Dazu zählen Gänseblümchen, Kapuzinerkresse und Lavendel.

Nachmittags geht es, wenn das Wetter es zulässt, wieder in den Garten zum Kräuterabzeichnen. Am Freitag werden die liebevoll gestalteten Kräuterfibeln den Eltern der teilnehmenden Kinder vorgestellt.

Niklas Lang aus Karras mag Schnittlauch am liebsten. Den genießt der 12-Jährige vorzugsweise mit Quark oder Fisch. Optisch findet er die Blüten der Kapzinerkresse am schönsten. "Orange ist eh meine Lieblingfarbe."

Klara Liewecke aus Beeskow ist schon das zweite Mal bei der Kräuterhexenwerkstatt dabei. Das Zeichnen im Freien schätzt die 11-Jährige am Ferienkurs des Kunstkreises am meisten. Kräuter sind ihr auch von Zuhause aus vertraut: "Wir haben viele Kräuter in unserem Garten". Ihr Lieblingskraut ist Knoblauchgras. "Das schmeckt nach Knoblauch, man bekommt aber keine Fahne davon", hat die Schülerin herausgefunden.

