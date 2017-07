Brutaler Raub an Erkneraner Rentnerin

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Eine 66-jährige Frau ist am Dienstag, gegen 13.50 Uhr, in der Ernst-Thälmann-Straße auf brutale Weise beraubt worden. Die Frau betrat den Eingang des Hauses nahe der Ecke Beuststraße, als sie bemerkte, dass ein fremder Mann ihr folgte. Nachdem er kurz in Richtung Treppenhaus gelaufen war, kam er zurück und schlug der Frau, die noch in der geöffneten Tür stand, unvermittelt gegen den Kopf. Sie stürzte, der Mann entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Bahnhof.