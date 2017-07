Zeit für eine neue Anstrengung

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (MOZ) Aussitzen, Verdrängen, Verleumden: Die EU-Staaten haben in der Flüchtlingspolitik eigene Disziplinen entwickelt. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs moniert jetzt den Irrweg. Seine Empfehlung ist ein Signal an jene EU-Länder, die sich vor ihrer Verantwortung drücken wollen - oft mit fragwürdigen Strategien.

Prozessieren: Ungarn und die Slowakei spielen mit Gerichtsverfahren auf Zeit und demonstrieren ihren Wählern zugleich Entschlossenheit. Dem nationalen Egoismus könnten Europäische Richter im September Grenzen setzen.

Abschotten: Die Schließung der Balkanroute hat den Zustrom von Menschen massiv reduziert. Doch wie will man nun auf die in Italien und Griechenland gestrandeten Flüchtlinge reagieren? Neue Grenzzäune oder Panzer am Brenner werden den Hilferuf der EU-Südländer nicht zum Verstummen bringen.

Beschweigen: Rund 15 000 Menschen kommen jeden Monat in Deutschland an. Die Aufnahme wurde in den vergangenen zwei Jahren professionalisiert. Die Aufgabe der Integration jedoch bleibt. Wie lassen sich Werte von Offenheit und Toleranz vermitteln? Die Fragen interessieren. Im Wahlkampfjahr wird darüber kaum gesprochen. Auch Österreich, das im Oktober wählt, wiegelt ab.

Verleumden: Nichtregierungsorganisationen werden zum Buhmann gemacht. Indem sie Menschen aus dem Wasser fischen, sollen sie das Schlepperwesen fördern. Das klingt, als wäre der Politik Ertrinkenlassen lieber. Dabei mangelt es nicht an Toten.

Scheingefechte: Auflagen für den Export von Schlauchbooten mit Außenmotor sollen kommen. Dabei können Schrottkähne Aufbruchwillige nicht stoppen. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wird in der Zukunft nicht gelingen. Die Risikobereitschaft hängt ab vom Leidensdruck der Menschen - und von ihrer Sehnsucht nach einem besseren Leben.

Statt nationaler Verdrängung braucht EU-Europa eine gemeinsame Flüchtlingsstrategie. Sie muss verbindliche Quoten umfassen und Anforderungen an die Flüchtlingsarbeit in den EU-Staaten. Auch für die Auffanglager in Libyen müssen sich Europäer mit der Uno für zuständig erklären. Die Aufgabe ist nicht zu groß angesichts dessen, was Länder wie Jordanien oder die Türkei schultern. Man muss sie anpacken wollen.