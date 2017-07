Nur in der zweiten Halbzeit Paroli geboten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Fußballer von Preußen Beeskow haben am Dienstagabend ihr drittes Testspiel in Vorbereitung der neuen Saison in der Landesklasse Ost verloren. Sie mussten sich auf dem Hybridrasen-Platz im heimischen Sport- und Freizeitzentrum dem Brandenburgligisten BSV Guben Nord klar mit 0:4 (0:3) geschlagen geben.

Von Beginn an zeigten die Gäste, in welcher Liga sie spielen. Mit schnellen, flüssigen Kombinationen versuchten sie, die Preußen-Abwehr auszuhebeln, was auch zunächst gut gelang. Das erste Tor war allerdings nicht das Resultat dieses Kombinations-Fußballs. Steven Stoll zog urplötzlich aus 22Metern ab - und der Ball schlug unter der Latte im Preußen-Gehäuse ein (15.).

Der BSV machte weiter Druck. Marc Fingas wurde schön frei gespielt, seinen Schuss konnte Sebastian Schmidt zur Ecke parieren (17.). Kamen die Hausherren dennoch in Ballbesitz, verstanden es die Gäste durch gutes Pressing, die Räume eng zu machen und das Spielgerät sofort zurück zu erobern. Nach solch einem Ballverlust kam erneut Marc Fingas zum Abschluss. Sebastian Schmidt im Beeskower Tor parierte aber den Schuss aus zwölf Metern (22.).

Das 2:0 nach 25 Minuten konnte aber auch er nicht verhindern. Nach Eingabe von Franz-Aaron Ullrich war Marc Fingas der Torschütze. Und nur drei Minuten später traf Fingas erneut nach einem Pass von der Grundlinie in den Rückraum (28.). Es sah nicht gut aus für die Beeskower Mannschaft zu diesem Zeitpunkt. Sie rettete sich aber in die Halbzeitpause.

In der zweiten Spielhälfte erfolgte dann ein engagierteres Auftreten des Gastgebers. Der hielt jetzt besser dagegen und versuchte, auch eigene Akzente zu setzen. Die erste Torchance hatte aber erneut der Breesener SV. Magnus Pulm verzog knapp neben den rechten Pfosten. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld fiel dann sogar das 4:0 für den Brandenburgligisten, der das Tor durch einen schnellen, mustergültigen Konter über die linke Seite einleitete. Eine präzise Flanke und ein Kopfball erneut durch Fingas besiegelten das Preußen-Schicksal (67.).

Die Beeskower wehrten sich aber und versuchten, das Resultat in Grenzen zu halten, was danach auch gelang. Ein eigener Treffer blieb dem Team diesmal aber versagt. Die beste Möglichkeit dazu gab es in der 76.Minute. René Margraff wurde sehr schön frei gespielt, ging Richtung Tor und wurde kurz vor dem Strafraum gehalten. Die Gäste hatten Glück, dass Schiedsrichter Uwe Weitzmann hier nicht die Rote Karte zog. Den fälligen Freistoß setzte Rückkehrer Michael Ulbrich dann auf die Torlatte BSV-Gehäuses. Somit blieb es beim 0:4 aus Preußen-Sicht.

"Die Mannschaft hat zu wenig miteinander geredet und den Gegner in der ersten Halbzeit spielen lassen", sagt der neue Beeskower Cheftrainer Robert Fröhlich. "Als die Partie eigentlich entschieden war, haben wir einen besseren Fußball gespielt. Wir haben durch einige Umstellungen etwas ausprobiert, dazu sind Testspiele auch da."

Das nächste Vorbereitungsspiel für die Beeskower steigt am Mittwoch, um 19Uhr, erneut gegen einen Brandenburgligisten. Dann ist Eintracht Miersdorf/Zeuthen im Sport- und Freizeitzentrum zu Gast.

Preußen Beeskow: Schmidt - Noppe, Brian Sieczka, Melchert, Scholz, Silvio Lehmann, Jakopaschke, Röhle, Ulbrich, David Stark, Zillmann, Konstantin Apostolow, Schrobbach, Margraff, Julius Unglaube, Nils Unglaube, Rühr

Tore: 0:1 Steven Stoll (15.), 0:2, 0:3, 0:4 (25.) Fingas, 0:3 (28.) Fingas, 0:4 (67.) Marc Fingas (25., 28., 67.) - Schiedsrichter: Uwe Weitzmann (Berlin)