Schönheitskur für Schlauchturm

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Jahren erinnern die grünen Auffangnetze an den maroden Zustand des Gebäudes an der Heinrich-Hildebrand-Straße. Jetzt nimmt die Stadt 300000 Euro für die Sanierung in die Hand. Derzeit wird das Gerüst aufgestellt, in zwei Wochen beginnen die eigentlichen Bauarbeiten.