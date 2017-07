Einen Monat länger Ebbe

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Inselbad in Eisenhüttenstadt wird nicht wie geplant im August, sondern erst im September wieder öffnen. Für die Verzögerung gibt es mehrere Gründe. Zum einen kam eine Baugenehmigung später, zum anderen gab es unvorhergesehene Zusatzarbeiten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591948/

Noch wird gebaut: Normalerweise befinden sich etwa zwei Millionen Liter Wasser in allen Schwimmbecken des Eisenhüttenstädter Inselbades. Doch seit April herrscht dort aufgrund von aufwendigen, aber dringend notwendigen Sanierungsarbeiten Ebbe.

Ebbe herrscht in der Schwimmhalle. Stattdessen gibt es eine große Baustelle - an, unter und neben den Schwimmbecken. Im April haben die Stadtwerke mit umfangreichen und dringend notwendigen Arbeiten an der technischen Infrastruktur der Freizeiteinrichtung auf der Insel begonnen. Gut zwei Millionen Euro wurden dafür veranschlagt. Vier Monate sollte die Maßnahme dauern, nun werden es fünf. Die Türen zum Inselbad öffnen sich erst wieder im September.

"Es waren Zusatzarbeiten notwendig, weil wir noch einige Missstände entdeckt haben", betont Peter Edel, Leiter des Bereiches Technik bei den Stadtwerken. Hinzu komme, dass man länger als geplant auf eine Baugenehmigung habe warten müssen. Auch dadurch sei es zu einer Verzögerung gekommen. Natürlich bedeutet jeder Tag, an dem das Inselbad geschlossen ist, Einnahmeverluste. "Aber wir mussten das jetzt machen", sagt Edel. Dafür sei man danach technisch auf dem neuesten Stand.

Und getan hat sich schon einiges in dem Bad. Die Überlaufrinne des Schwimmerbeckens wurde komplett erneuert. Künftig läuft das Wasser durch Keramik anstatt durch Metall. "Die Rinne war undicht", erläutert Peter Edel. Deshalb habe sich das Wasser auch andere Wege gesucht - beispielsweise in den Fitnessbereich. Im Sanitärbereich des Haupttraktes - der im Freizeitbereich wurde nicht angerührt - gab und gibt es ebenfalls Maßnahmen. So wurden unter anderem die Wasserabläufe und Rohrleitungen erneuert und einige Toiletten und Waschbecken werden künftig ein paar Zentimeter tiefer sein - für Kinder.

Auflagen in Sachen Brandschutz mussten auch umgesetzt werden: Die Brand- und Einbruchsmeldeanlagen galt es zu erneuern. Und drei neue Fluchtwege mussten angelegt werden. Am Mittwoch wurde beispielsweise eine zusätzliche Glastür im Bereich der Empore angepasst. Der Kassenbereich ist künftig geräumiger, weil die Verantwortlichen dort auf eine Behindertentoilette verzichten.

Etwas wärmer wird das Licht in der Inselhalle ab September erscheinen. Die Stadtwerke setzen überall auf LEDs. Mit dem neuen Beleuchtungskonzept soll Strom gespart werden. Und noch eine Änderung ist für die Besucher optisch wahrnehmbar. Die Giebelseite wurde mit neuen, grauen Metall-Paneelen ausgestattet. "Die alten mussten komplett runter, um Leitungen zu verlegen", sagt Edel. Es habe aber auch Mängel an der Verkleidung gegeben, sodass man sofort hochwertigen und schallschluckenden Ersatz besorgt hat. "Die Leute arbeiten alle mit großem Engagement", lobt der Technik-Leiter der Stadtwerke und hebt unter anderem den Multi- und Mediendienst sowie Elektro-Jahn hervor. Sie hätten stets sofort reagiert, wenn unvorhergesehene Arbeiten anstanden.

Auch hinter den Kulissen oder vielmehr unter dem Schwimmbecken im Keller schwitzen Fachleute. Die alten Pumpen, die für Heizung, Wasser und Luft zuständig sind, wurden bereits durch effizientere ersetzt und mehrere neue Schwallwasserbehälter aufgebaut. Der Wasserkreislauf zwischen Freibad und Freizeitbereich wurde in diesem Zusammenhang gleich getrennt, sodass warmes und kaltes Wasser sich nicht mehr vermischen.

Und wer sich wundert, wozu der Anbau neben der Schwimmhalle ist. Darin befindet sich bald die neue Chlorierungsanlage. Die musste aus Sicherheitsgründen und aufgrund von Vorgaben von innen nach draußen verlagert werden.