Bauarbeiten bei laufendem Betrieb

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591949/

Auch im Veranstaltungsraum wird in den kommenden Tagen gearbeitet. Dort muss die Elektroanlage erneuert werden. Damit ist auch die Galerie im Obergeschoss nicht zugänglich. Dort sind derzeit aber eh keine Bilder oder Skulpturen zu sehen. Die neue Kunstausstellung wird nach Angaben des Museums erst im September eröffnet. "Ansonsten können die Besucher unser Haus aber nutzen", betont Museumspädagogin Angelika Kockzius, die heute im Rahmen des Ferienprogramms beispielsweise einige Kinder erwartet, die gemeinsam mit der Künstlerin Franziska Uhl kleine Schildchen gestalten werden.

Auch die ständige Ausstellung im Erdgeschoss, die sich thematisch unter anderem mit Fürstenberg, Stalag IIIB und dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt ist zu den normalen Öffnungszeiten zu besuchen. Genau wie der Bereich über Stalinstadt. An diesem Wochenende und an den Augustwochenenden bleibt das Museum allerdings geschlossen, teilte die Stadtverwaltung bereits mit.

Am 17. August beteiligt sich das Museum dann an den Angeboten im Rahmen des diesjährigen Ferien-Diploms. Da heißt es von 10 bis 12 Uhr: "Warum sammelt ein Museum alte Dinge?" Zudem erfahren die Kinder auch jede Menge über die Stadtgeschichte und erhalten Einblicke in das Leben der Menschen in früherer Zeit.

Öffnungszeiten Städtisches Museum, Löwenstraße 3, Di bis Fr 10-17 Uhr, Tel. 03364 2146