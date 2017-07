Abwasser vernichtet Garten-Ernte

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Einen Großteil ihrer diesjährigen Gemüseernte kann Kleingärtnerin Sandra Lobbes untergraben. Zweimal ist ihr Garten in der Kleingartenanlage "Annafließ" in diesem Jahre bereits von Abwasser überschwemmt worden. Abhilfe erwartet sie vom Wasserverband.

Die Schäden nach dem Starkregen Ende Mai waren schon schlimm. Doch Ende Juni hat es Sandra Lobbes fast die Beine weggehauen. Da sah sie ihren ganzen Garten wadentief unter einer stinkenden Fäkalienbrühe stehen. Jetzt, nach dem Starkregen seit dem Wochenende, fordert sie und ihre Kleingärtner-Kollegen: "Es muss endlich etwas passieren, der Wasserverband muss technische Abhilfe schaffen, das immer wieder Abwasser aus dem Schacht der Kanalisation nach oben drückt."

Sandra Lobbes hat ihren Kleingarten in der Anlage Annafließ seit 2014. Eine Idylle gleich neben dem namengebenden Graben, der meist wenig Wasser führt. Sie baut viel Obst, Gemüse und Kräuter für den Eigenbedarf an. Doch muss sie immer wieder herbe Rückschläge verkraften. Denn bei heftigem und anhaltendem Starkregen drückt es mit Macht Abwassermassen aus dem Schacht eines dicken Abwasserrohrs, das das Annafließ quert. Schon Ende Mai gab es Schäden für die Ernte der Kleingärtner, weil das Abwasser in die tiefer gelegenen Gärten schwemmte und einen Teil des angebauten Gemüses ungenießbar machte. Ende Juni aber traute sie ihren Augen kaum, als sie ihren Garten bis an den Bungalow heran unter Abwasser vorfand: "Alles, was ich angebaut hatte, war von der Brühe bedeckt: Rote Bete, Möhren, Zwiebeln, Bohnen. Die ganze üppige Erdbeerernte war hin. Ebenso Gurken, Rhabarber und alle Kräuter wie Salbei, Lavendel, Waldmeister, Schnittlauch, Petersilie, Thymian, ach, das macht echt keinen Spaß mehr", sagt die Frau mutlos.

Das nahe gelegene große Abwasserpumpwerk zwischen Ruhlsdorfer und Rehfelder Straße bewältigt die ankommenden Abwassermassen offenbar nicht mehr. Es staut sich wohl zurück und sucht sich unter dem großen Druck den Weg nach außen. Der liegt in der Kleingartenanlage direkt neben dem Annafließ. Sandra Lobbes war am späten Sonnabendnachmittag in ihren Garten gefahren, weil es anhaltend in Strömen goss. "Da war das Annafließ kaum halbvoll, aus dem Kanalschacht kam auch noch nichts. Doch kaum hatte ich die Gummistiefel an, da rollte es wie eine Flutwelle heran. Das Annafließ war plötzlich voll und hatte eine heftige Strömung, und genauso plötzlich strömte das Abwasser aus dem Kanalschacht."

Diesmal aber blieben die Gärten verschont. Das war das Verdienst der Kleingärtner und ihres amtierenden Vorsitzenden Hans Teterra selbst. Der Vorstand hatte Sandsäcke besorgt, die einige Frauen am 8. Juli füllten. Dann schlugen einige Männer Fertigpalisaden in einem Bogen rund um den Abwasserschacht ein und stapelten die Sandsäcke zu einem Wall auf. Dadurch wurde zumindest der Abwasserschwall von der Richtung in die tiefer gelegenen Gärten abgeleitet und - strömte ins Annafließ, von dort weiter in den Herrensee.

Auch das macht Sandra Lobbes Sorgen: "Die Wasserqualität des Herrensees ist ja nicht so toll. Durch die starken Regenfälle hat er zwar seinen Wasserstand stabilisiert, aber auch viele Fremdstoffe eingespült bekommen. Das Abwasser, das wirklich allein am Sonnabend stundenlang in großen Mengen über das Annafließ in den Herrensee geflossen ist, könnte sein ökologisches Gleichgewicht kippen lassen." Sie ist aber auch sauer über den wirtschaftlichen Schaden durch die Verunreinigung ihres Gemüses mit Abwasser.

Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat am Mittwoch aus Zeitgründen auf entsprechende Nachfragen der Zeitung nicht geantwortet, aber für heute eine Stellungnahme zugesagt.