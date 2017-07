Strippen, baggern, rütteln

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein Stripper auf dem alten Fußboden der Sonnengrundschule, Beton-Spechte an der Fassade der Goßmann-Grundschule und ein Rüttler auf dem künftigen Lehrerparkplatz des Scholl-Gymnasiums: Kaum sind die Schüler in den Ferien, legen die Arbeiter los. Die MOZ hat sich auf einigen Baustellen der Stadt umgeschaut.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591952/

Ohne seinen Stripper wäre Uwe Eckert aufgeschmissen. Mit der Maschine, die einem kleinen Rasenmäher ähnelt, hat der Fußbodenleger Gummi-Böden aus DDR-Zeiten in zwei Klassenräumen der Sonnengrundschule Fürstenwalde entfernt. Auf der Gummi-Schicht klebte zudem PVC. Der Stripper hat alles mit seinem schwingenden Messer in Streifen abgehoben. Zwei Schichten Grundierung kommen nun auf den Boden, dann Quarzsand als Haftgrund. Anschließend werden Löcher geschlossen, Fließspachtel aufgetragen und neues Linoleum aufgeklebt.

Außerdem streichen Maler in beiden Räumen die Wände. Schulleiterin Christine Wendt ist froh, dass wieder etwas geschafft wird - auch wenn auf ihrer Liste mindestens acht Räume stehen, die überholt werden müssten.

Während die Arbeiter in der Sonnengrundschule ein Dach über dem Kopf haben, stehen Marco Klein, Klaus-Dieter Petz und René Förster im Dauerregen auf der obersten Ebene des Gerüsts an der Goßmann-Grundschule. Mit Elektrohammern schlagen sie den Beton des alten Gesims unterhalb des Daches ab. Die Arbeiten gehören zur umfassenden Sanierung des 1956 errichteten Gebäudes. "Während der Schulzeit konnten wir während des Lärms immer nur halbtags arbeiten", sagt Baustellenleiter Michael Grundmann. Nun hofft der Mitarbeiter der Firma Massenberg, dass die Arbeiten am Gesimses in vier Wochen erledigt sind. Ist der alte Beton ab, wird der Untergrund gestrahlt, eingeschalt und mit neuem Beton aufgefüllt.

Im Nieselregen zieht auch Guido Rossius am Scholl-Gymnasium seine Bahnen mit dem Rüttler. Eberhard Korn hat dort Frostschutz-Natur-Sandgemisch abgekippt. Auf der Fläche hinter dem Haus entstehen 25 Lehrerparkplätze. "Früher haben die Lehrer immer wild auf dem Wirtschaftshof geparkt", sagt Planer und Bauleiter Manfred Weber. Zudem werden die Außenanlagen am Haupteingang gestaltet. Fünf neue Parkplätze ersetzen die alten, Borde sollen verhindern, dass Autos auf den Grünanlagen parken. Rund 60 000 Euro kostet das alles. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Landkreises. Mit diesem vierten Bauabschnitt ist die umfassende Neugestaltung von Schulhof und Außenanlagen des Gymnasiums abgeschlossen. Im Gebäude werden in weiteren Klassenräumen schallabsorbierende Unterdecken und Wandverkleidungen eingebaut. Ferner steht der denkmalgeschützte Austausch alter Holzfenster am Gebäude in der Holzstraße an.

Und auch in Kitas tut sich etwas. "Bei uns sind die Handwerker seit Montag. Sie haben schon Durchbrüche gemacht und Wände im Flur gestellt, später sollen neue Brandschutztüren eingesetzt werden", sagt Anna Hauser, Leiterin der Kita Regenbogen. Die Arbeiten, die sich auf den Hausflur beschränken, geschehen während der dreiwöchigen Schließzeit des Hauses. "Es werden Brandschutzabschnitte gebildet, damit die Kinder einen Gebäudeteil in Ruhe verlassen können, wenn in einem anderen ein Feuer ausbricht", erklärt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Gleiches geschieht auch in der Kita Matroschka.