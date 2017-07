Angekommen in der Malche

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591954/

Er sitzt an seinem großen Esstisch und hält ein kleines Büchlein in der Hand. Die Seiten sind vergilbt. Es trägt den Titel "Die Farben der Wirklichkeit". Er habe es von seiner Schwester Trudi zu seinem Geburtstag am 22. Dezember 1991 bekommen, ein Märchenbuch, erinnert sich Berti Kreft und weist auf die Worte hin, die ihm seine Schwester darin gewidmet hat: "Ich wünsche Dir, dass alles so wird, wie Du es Dir wünscht. Du schaffst das schon." Und sie hatte recht, schon damals, sagt Berti Kreft, der aus Rödingen im Kreis Düren stammt. Heute glaubt der 68-Jährige bei sich und in seinem Leben endlich angekommen zu sein. Nach einer langen Reise, auf der er wie ein Zigeuner von Ort zu Ort zog, ohne ein wirkliches Zuhause zu haben, begleitet von Depressionen.

1977 habe es angefangen. Lustlos und ausgebrannt habe er sich gefühlt, erzählt Berti Kreft. Dem folgten ein längerer Klinikaufenthalt und die Trennung von seiner Frau. Mit ihr war er zehn Jahre verheiratet. Schließlich kündigte er seinen Beamtenjob auf Lebenszeit bei der Post. Seine Reise mit unbekanntem Ziel begann. Mal wohnte er in Badenweiler, mal in Berlin, in Finsterwalde oder bei Erkner, reiste nach Frankreich und erlebte in Bad Füssing den sozialen Abstieg als Obdachloser für 50 Tage. Mal fand er in der Kirche ein Dach über dem Kopf, mal suchte er sich in einer Tiefgarage ein warmes und trockenes Plätzchen, mal in einer Art Indianerzelt, sagt Berti Kreft und erinnert sich daran, dass er während dieser Zeit jeden Tag ins Kurhaus gegangen sei, um die Tageszeitung zu lesen. Und davon, dass er dort drei ältere Damen kennengelernt habe, die Bridge spielten. Eines Tages luden sie ihn ein mitzuspielen. Als er sich Tage später von den Frauen verabschiedete, schenkten sie ihm Geld. Sie hatten für ihn gesammelt. Überhaupt seien es immer Frauen gewesen, die ihm auf seinem Weg geholfen hätten, meint der 68-Jährige. Allerdings war noch keine Frau fürs Leben dabei. Doch die komme noch, ist Berti Kreft heute überzeugt. Er habe wieder Lebensmut gefasst, schaue zuversichtlich in die Zukunft. "Bis zu meinem 70. Geburtstag hat sich einiges bei mir geändert", sagt der drahtige Mann. Seine Ernährung habe er schon umgestellt, es gehe ihm dadurch besser. Er sei eh kein großer Fleischesser. Und er habe gelernt, mit Anspannung und Entspannung umzugehen.

Seit Herbst 2016 lebt er im Missionshaus Malche an der Bundesstraße 167 zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg. Als er im Januar 2016 für ein paar Tage in einer Pension in Bad Freienwalde wohnte, habe er ein Faltblatt von der Malche in die Hand bekommen. Darauf fand er das Angebot des evangelischen Missionshauses "Kloster auf Zeit". Das wollte er ausprobieren und bezog im April für sechs Tage im Gästehaus Quartier, verrichtete gärtnerische Arbeiten und bekam im Gegenzug Kost und Logis frei. Diese sechs Tage reichten ihm, um den Entschluss zu fassen, ganz in die Malche zu ziehen. Als eine Wohnung in einem der Gebäude frei wurde, nahm er das Angebot sofort an, packte seine Sachen in Finsterwalde und bezog am 18. September seine Wohnung.

Seither fühle er sich wohl, angekommen, sein Kopf arbeite wieder. Er könne über die Vergangenheit nachdenken, Schlüsse ziehen und so manches in seinem Leben besser einordnen und verstehen. Sein Hausarzt meine zwar, dass er seine Depressionen nie los werde. Doch Berti Kreft sieht das anders. Die Depressionen seien fast weg, ganz ohne Medikamente. Den Rest wolle er sozusagen mit seinem Buch wegschreiben.

Im Kopf hat er mit dem Sortieren seiner Geschichte bereits begonnen, tatsächlich aber will er erst im November loslegen. Der Titel jedoch steht schon fest: "Mit dem Fahrrad ins Leben - Wie 40 Jahre Depressionen, vier Jahre Arbeitslosigkeit und 50 Tage Obdachlosigkeit ein Ende fanden".