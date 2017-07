Abgasbetrug immer größer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die Bundesregierung erwartet von den schwer unter Beschuss stehenden Autokonzernen "ein Ehrlichmachen". Ein Ausstieg aus allen Verbrennungsmotoren aber, wie ihn Großbritannien ab 2040 angekündigt hat, komme nicht in Frage. Derweil mehren sich die Hinweise, dass Abgasbetrug jahrelang allgemein gängige Praxis war.

Daimler-Chef Dieter Zetsche wollte sich am Mittwoch erneut nicht konkret zu dem Vorwurf äußern, dass sich Daimler mit VW, Audi, Porsche sowie BMW über Jahre hinweg unzulässig über Technik, Kosten und Zulieferer verständigt habe. Und dass dies auch den Abgasskandal begünstig oder gar erst hervorgerufen habe. Man sei "gut beraten, uns nicht an Spekulationen zu beteiligen".

Die Bundesregierung, die noch am Montag am liebsten gar nichts zum Thema sagen wollte, scheint nun umzuschwenken. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer meinte am Mittwoch, es gehe "natürlich um ein Ehrlichmachen". Man verlange von den Unternehmen Offenheit und Aufklärung. "Ein Verbot von Diesel-Fahrzeugen oder Benzinern steht derzeit nicht auf der Agenda der Bundesregierung", sagte Demmer.

Unterdessen ist längst nicht mehr nur VW wegen illegaler Abschalteinrichtungen im Visier der Behörden. Bei Diesel-Pkw, die auf der Straße weitaus mehr Stickoxide ausstoßen als auf dem Prüfstand, besteht generell der dringende Verdacht auf illegale Abschaltsysteme. Dies zeigen umfangreiche Tests des wissenschaftlichen Dienstes der EU-Kommission. Die Wissenschaftler haben exemplarisch sieben Pkw der Marken Fiat, BMW, VW, Renault und Mazda der Euro-Normen 4 bis 6 untersucht. Zentrales Ergebnis: Auf dem Prüfstand halten die Autos die Grenzwerte ein. Bei exakt derselben Fahrt auf der Straße schnellen die Stickoxidwerte massiv in die Höhe. Sie reißen die Normen um 200 bis 500 Prozent. Außentemperaturen über und deutlich unter 20 Grad Celsius ändern daran fast nichts. Die Diskrepanz des Abgasausstoßes geht daher nur zu einem geringen Teil auf die Fahrweise zurück. Auch ein Thermofenster - Abschalten oder Reduzieren des Abgassystems bei Temperaturen unter 20 oder 10 Grad - begründet eine schlechte Abgasreinigung nicht. Letzteres hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bei Autos von 15 Herstellern als Argument akzeptiert. Übrigens: Die Tests haben zwei Mitarbeiter des EU-Labors in einer bisher unbeachteten Studie im Dezember 2016 beschrieben. Sie betonen: "Unsere Ergebnisse erlauben keine Rückschlüsse auf eingesetzte Abschaltstrategien. Sie rechtfertigen aber intensivere Nachforschungen der nationalen Prüfbehörden." Auf die muss man wohl noch warten.

Immerhin ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart bereits wegen möglichen Abgas-Betrugs gegen Daimler.