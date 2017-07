artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Die Schranken sind offen - gemütlich radelt Günter Bormann auf seinem Weg zum Einkaufsmarkt an den Bahnübergang in Briesen (Oder-Spree) heran. Plötzlich ertönt ein lautes Signal und der Güterzug rollt in Schrittgeschwindigkeit an ihm vorbei. "Das ist gefährlich. Kein Mensch weiß, was los ist", regt sich der 82-jährige Briesener auf, der kurzerhand vom Fahrrad springt. Keinerlei Warnschilder weisen auf die lebensgefährliche Brisanz an den Gleisen hin.