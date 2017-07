Unfallschwerpunkt bald beseitigt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591961/

Langsam hat Eckhard Strickrodt die Schnauze voll. "Ich bin froh und erleichtert, dass der Unfallschwerpunkt endlich wegkommt!", schimpft der Leiter der Straßenmeisterei in Beeskow. Offensichtlich sehen das nicht alle so. Derzeit würden vermehrt Anrufe von Bürgern bei ihm auflaufen, in denen die Notwendigkeit der Baumaßnahme infrage gestellt und der Zeitpunkt kritisiert wird. Doch darüber entscheiden Planer vom Landesbetrieb Straßenwesen - und nicht er. "Meine Aufgabe ist es, eine anständige Straße übergeben zu können", erklärt Strickrodt.

Anständig ist die Straße in ihrer derzeitigen Form nicht. "Es ist ein Provisorium", sagt der Leiter. Die Ortsumfahrung Beeskow, die seit 1998 in zwei Bauabschnitten realisiert und im Oktober 2001 fertiggestellt wurde, sollte einst bis Lübben ausgebaut werden. Eine 2:1-Regel war vorgesehen: zwei Spuren in eine Richtung, eine in die andere - abschnittsweise abwechselnd. Am Ende entschied die Politik, das Projekt auf Eis zu legen. Was blieb, war über Jahre hinweg das Provisorium mit Verschwenkung von der neuen Bundesstraße 87 auf die alte, Erdwall, Ausschilderung sowie der Beschränkung auf Tempo 50.

Trotz aller getroffener Maßnahmen: "Es handelt sich um einen Unfallschwerpunkt", stellt auch Stefan Möhwald, Sprecher in der Polizeidirektion Ost, fest. Im vergangenen Jahr kam es an der Stelle zu zwei Unfällen mit einer verletzten Person, 2014 bis 2016 waren es drei Unfälle, alle mit Personenschaden und summa summarum acht Verletzten. "Die Hauptursache lag eindeutig in der Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung und dem Kurvenschneiden", berichtet Strickrodt. "Wir als Polizei sind froh über dieser Baumaßnahme zur Entschärfung der Kurve", fasst Möhwald zusammen. Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß betont indes: Am Ende entscheidet nicht die Polizei sondern der Landesbetrieb Straßenwesen über eine Baumaßnahme.

Der grundhafte Ausbau der Bundesstraße 87 findet auf einer Länge von 330 Meter statt. Voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien bleibt der Abschnitt gesperrt. Der parallel verlaufende Radweg wird ebenfalls erneuert. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Beeskow über Kohlsdorf, Tauche und Stremmen nach Ranzig. Warum gerade jetzt? "Um den Schulbusverkehr nicht zu beeinträchtigen", antwortet Cornelia Mitschka, Pressesprecherin im Landesbetrieb Straßenwesen. "Die neue Trasse wird schräg auf die alte geführt", erklärt Strickrodt die Baumaßnahme. Rechterhand von Beeskow kommend wurden dafür Bäume gefällt. Tempo 50 wird es hier künftig nicht mehr geben, doch Umsicht macht sich weiter bezahlt, denn die neue Bundesstraße 87 wird weiterhin auf die alte, schmale Straße führen. "Im Interesse der eigenen Gesundheit und der aller Verkehrsteilnehmer muss man doch Verständnis zeigen für die Maßnahme", findet Strickrodt. Die Erfahrung hat ihn gelehrt: "Die Missachtung von Verkehrszeichen ist an der Tagesordnung."