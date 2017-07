Sprechende Bücher und Mini-Dinosaurier

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Dass in Büchern mehr als nur Buchstaben stecken können, zeigte Martina Taistra am Mittwochmorgen in der Stadtbibliothek Fürstenwalde. Die Mitarbeiterin hatte im Rahmen des Ferienprogrammes Kinder dazu eingeladen, mithilfe von verschiedenen Apps und Techniken Bücher lebendig werden zu lassen. Gekommen war allerdings nur Malte Zilch, der in Fürstenwalde gerade seine Großmutter besucht.