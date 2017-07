Deutschland kämpft gegen Hochwasser

artikel-ansicht/dg/0/

Goslar (MOZ/dpa) Starke Regenfälle haben am Mittwoch Einsatzkräfte von Feuerwehr und technischem Hilfswerk bundesweit weiter in Atem gehalten. Schwerpunkt war der niedersächsische Landkreis Goslar. Dort riefen die Behörden nach Überschwemmungen offiziell den Katastrophenalarm aus. In Brandenburg war erneut die Gemeinde Leegebruch (Oberhavel) von starkem Regen betroffen. Dort musste eine der Hauptverkehrsstraßen gesperrt werden, weil das Wasser nicht schnell genug abgepumpt werden konnte.

Seit Tagen gehen im Harz und seinen Ausläufern immer wieder Schauer nieder. Zuweilen fiel laut dem Deutschen Wetterdienst so viel Regen wie gewöhnlich in einem ganzen Monat - und mehr. Während des Dauerregens ist in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) eine 69-Jährige in der Nähe eines Flusslaufes verschwunden. Schäden an Gebäuden und einem Campingplatz meldete am Mittwoch Mecklenburg-Vorpommern

Laut Deutschem Wetterdienst sind in zwei Tagen in der Mitte Deutschlands mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gemessen worden. Spitzenreiter war am Mittwoch die Station Seesen am Harz mit 158 Litern. Von der Uckermark bis nach Sachsen regne es noch bis heute früh weiter. (Seite 9)