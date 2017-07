Dorffest mit Feuershow

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schauen (MOZ) Am Sonnabend findet in Groß Schauen das diesjährige Dorffest statt. Um 12 Uhr ist Beginn. Am Nachmittag gibt es den berühmten Groß Schauener Kuchen. Musikalisch unterhält zum Kaffee der Freie Bläserchor Berlin. Auch junge Gäste kommen auf ihre Kosten mit den Happyclowns, Ponyreiten und einer Hüpfburg. Daneben gibt es eine Tombola, Wettkegeln und Essen aus der Gulaschkanone. Am Abend wird auf dem Dorfplatz zu Musik von DJ Schmidti und einer Feuershow gefeiert. Tagsüber ist der Eintritt frei, abends zahlen Gäste 3 Euro.