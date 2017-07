Test-Woche des Müllroser mit wenig Training

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Nach der ersten Trainingswoche mit wenig Spielen folgt nun beim Fußball-Landesklasse-Vertreter eine Woche mit relativ wenig Training und mehr Spielen. Nach dem 11:1 beim Kreisligiste Turbine Finkenheerd liefen die weiterhin von Ronny Schulze trainierten Schlaubetaler am Mittwoch beim 1. FC Frankfurt II auf. Auf alle Fälle wollten sie dabei besser abschneiden als beim 0:6 im Vergleich zuvor. Am Freitag testet der MSV ab 18.30 Uhr beim Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591978/

Mit der Trainingsbeteiligung ist Schulze zufrieden. "Diejenigen, die nicht im Urlaub sind oder arbeiten, sind gekommen. Wir hatten ständig 12, 13 Spieler hier." Verletzt sind derzeit Tobias Karge und Elias Ponta (beide Sprunggelenk). Fortan verzichten muss er auf die Brüder Till und Dustin Berger. Beide haben sich Victoria Seelow angeschlossen.

"Wir haben uns zusammengesetzt. Sie wohnen in Gorgast, die Fahrerei vor allem im Winter ist zu viel. Ich glaube nicht, dass sie für die Oberliga eine Option sind", erklärt Schulze. Vielmehr dürften die Berger-Brüder für die in die Landesklasse Ost aufgestiegene Reserve auflaufen.

Als einzige Verstärkung steht der 29-jährige Verteidiger Oliver Seifert fest, der in den vergangenen drei Serien mehr oder weniger sporadisch für den 1. FC Frankfurt II auflief. "Er wird dort eine Menge hinzu gelernt haben, ich kenne ihn gut", hofft Schulze mit ihm einen guten Ersatz für Eric Zinke gefunden zu haben, der aus beruflichen Gründen kaum noch zur Verfügung stehen wird.

Wie das Saisonziel aussehen wird, will Ronny Schulze noch nicht verraten. Zumindest hofft er auf eine eingespielte Mannschaft bis zum Saisonstart, auch wenn er hinsichtlich der Trainingsbeteiligung Abstriche hinnehmen muss. "Jetzt steht das Helene-Beach an, für einige aus der Mannschaft ist das sehr wichtig. So werden jetzt bei einigen Testspielen auch etliche Alt-Herren-Spieler mit auflaufen müssen."

Weitere Testspiele des MSV bis zum Punktspielstart am 19. August in Woltersdorf: Amtspokal in Fünfeichen mit dem VfB und Rießen (4. August), beim FC Eisenhüttenstadt (9. August/19 Uhr), Pokalspiel bei Blau-Weiß Briesen II (12.August/10.30 Uhr)