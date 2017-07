Startschuss für 86 neue Wohnungen

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) "Hohe Wohnqualität zu fairen Konditionen" verspricht der Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick (BWV), eine Genossenschaft. Das können jene Schöneicher bestätigen, die in dem 1998 fertiggestellten Komplex mit 71 Wohnungen in sieben Gebäuden am Stegeweg 17 bis 29b leben. Dieser schließt an einen Grünzug an, der in der Dorfaue beginnt. Am Dienstag nun war dort ein üppiges Buffet aufgebaut. Es galt mit jetzigen und künftigen Bewohnern, mit Vertretern der Gemeinde und mit Baufirmen die Grundsteinlegung für neun weitere Gebäude mit noch einmal 86 Wohnungen zu feiern.