Kandidat verteidigt Plakate

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bürgermeisterkandidat Frank Balzer (SPD) hat sich am Mittwoch noch einmal wegen seiner frühen Wahlwerbung zu Wort gemeldet. Laut einem Runderlass von 1999 aus dem Infrastrukturministerium des Landes, der wie bereits am Dienstag berichtet, aber keine Gesetzeskraft hat, sollen Wahlplakate im öffentlichen Straßenraum erst zwei Monate vor dem Urnengang aufgehängt oder geklebt werden. Frank Balzers großflächige Plakate hingen schon früher. Die Stadtverwaltung war informiert, weil Wahlwerbung dort angezeigt werden muss.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat hatte in einer ersten Reaktion am Dienstag eingeräumt, dass er den Runderlass nicht kannte. Offensichtlich wurde er auch vom Rathaus nicht darauf aufmerksam gemacht. In seiner Stellungnahme vom Mittwoch verteidigt er sich nun: "Ein Erlass wie der von 1999 besitzt jedoch keine Gesetzeskraft. Somit ist mit ihm weder ein Gebot noch ein Verbot verbunden." Im genannten Runderlass sei ausschließlich von Parteien und nicht von Personen die Rede sowie vom Aufhängen von Plakaten im öffentlichen Straßenraum. "Eine Bürgermeisterwahl ist eine Personenwahl. Allein die Tatsache, dass diese Wahl von den Kommunalwahlen abgekoppelt ist, die Legislaturperiode ebenfalls eine eigene Laufzeit hat, zeigt, dass die Wahl eines Bürgermeisters keine Wahl im Sinn einer Parteienwahl wie bei einer Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl ist", schreibt Frank Balzer.

Bettina Cain, Pressesprecherin der Landes-Wahlleiterin, erklärte am Mittwoch jedoch erneut, dass auch Bürgermeisterwahlen unter diesen Runderlass fallen würden. "Letztlich geht es um den Gleichbehandlungsgrundsatz", sagte sie. Die Gemeinden hätten jedoch Gestaltungsspielraum. Wenn sie Wahlwerbung früher zulassen, dann sei das in Ordnung, aber dann dürfte dies anderen Kandidaten eben auch nicht verwehrt werden.

Frank Balzer legt Wert darauf, mitzuteilen, dass die von ihm angemieteten Werbeflächen - beispielsweise am Bahnhof - einem privaten Unternehmen gehören. Zudem würden diese sich außerhalb des öffentlichen Straßenraumes befinden. "Sollte meine Werbung zu früh gehangen und dem oben genannten Runderlass unterlegen haben, dann hätte die Stadt - also auch die Verwaltung - das angezeigt und entsprechend reagiert", schreibt er.

Allerdings hatte offensichtlich niemand in der Verwaltung den Runderlass im Blick, wie sich in Gesprächen zeigte.