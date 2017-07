Elsholz holt sich Titel in Weinheim

artikel-ansicht/dg/0/

Auf den drei unterschiedlichen Kegelbahnen Schere, Bohle und Classic wurden in Wolfsburg, Neumünster und Weinheim in diesem Jahr die Deutschen Meisterschaften für Menschen mit Behinderung ausgetragen. Bei allen drei Titelkämpfen gab es sowohl Einzel- als auch Mannschaftswettbewerbe. In jeweils acht Startklassen wurde der Titel ausgespielt.

Die Deutsche Meisterschaft auf der Bohle-Bahn wurde in diesem Jahr in Neumünster ausgetragen. Insgesamt gingen 146 Keglerinnen und Kegler an den Start. Für die Sportler der SG Rot-Weiß Neuenhagen war es die erfolgreichste der drei Meisterschaften, denn alle Neuenhagener errangen Podestplätze.

Petra Hofmann war das erste Mal bei einer Deutschen Meisterschaft mit dabei und somit sehr aufgeregt. Umso mehr konnte sie sich gleich über eine Silbermedaille in ihrer Wettkampfklasse freuen. Auch Marion Weber konnte nach dreimal Bronze in den vergangenen Jahren zum ersten Mal eine Silbermedaille erringen. Nach dem Turnier sagte sie: "Ich wollte einmal bei diesen Titelkämpfen über 500 Holz kegeln und eine meiner bisher immer vor mir liegenden Kontrahentinnen besiegen." Bei der Siegerehrung standen ihr dann vor Rührung über das Erreichte glatt die Tränen in den Augen. Das gute Ergebnis komplettierten noch Enrico Elsholz und Roland Bartelt mit einer Bronzemedaille.

Auf der Schere-Bahn haben die deutschen Meisterschaften ebenfalls im Einzel in acht Startklassen sowie in der Mannschaftswertung stattgefunden. Die Titelkämpfe wurden in diesem Jahr in Wolfsburg ausgetragen.

Für die Rot-Weißen aus Neuenhagen verliefen die Wettkämpfe in Wolfsburg nicht so erfolgreich. Enrico Elsholz und Roland Bartelt mussten sich jeweils mit dem vierten Platz begnügen. Dem Bad Freienwalder Enrico Elsholz fehlten am Ende zwei Holz und Roland Bartelt wurde bei gleichem Resultat wie der Drittplatzierte durch das Auszählen der jeweils letzten fünf Wurf auf jeder Bahn am Ende nur Vierter. "So knapp war ich bisher noch nicht an einer Medaille vorbeigeschrammt", sagte Bartelt hinterher mit etwas Wehmut. Für den Abteilungsleiter innerhalb der SG Rot-Weiß Neuenhagen sicherlich ein großer Ansporn, das Training nochmals zu intensivieren. "Wir haben leider wenig Möglichkeiten, auf einer Schere-Bahn zu trainieren. Unsere Heimbahn in Neuenhagen ist eine Bohlebahn", erklärt Bartelt

Der dritte Teil der Serie der Meisterschaften fand in Weinheim statt. Auf der Classic-Bahn gab es Entscheidungen in drei Wettkämpfen. In Weinheim kämpften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzel, in Vierer- sowie in Sechser-Mannschaften um den begehrten Titel.

Aus Neuenhagener Sicht gab es das Fazit: Es lief wieder besser. Roland Bartelt wurde wieder von seinem Kontrahenten, der ihn bereits bei der DM Schere besiegt hatte, auf den vierten Platz verwiesen. Uwe Winkler, der für die BSG Wuerselen startet, war 14 Holz besser. Mit großem Abstand gewann Joachim Rasch, der für Hansa Rostock in den Wettkampf ging. Enrico Elsholz hatte in seinem Durchgang für ein sehr gutes Ergebnis in seiner Wettkampfklasse gesorgt. Jedoch musste er bis zum Ende des letzten Durchganges bangen, bis feststand, dass er dieses Mal seinen ärgsten Konkurrenten und mehrfachen EM-Teilnehmer aus Magdeburg besiegt hatte. Elsholz hatte 485 und Tilo Behrendt (Magdeburger SV 90) kam auf 472 Holz. Elsholz konnte es kaum fassen, dass er in seiner Wettkampfklasse die Meisterschaft gewonnen hatte.

Das Gesamtergebnis für die Kegeler der SG Rot-Weiß Neuenhagen: DM-Bohle - Platz 4, DM-Schere Platz 1 und DM-Classic Platz 3. In der Mannschaft kegelten die Rot-Weißen auch diesmal als Spielvereinigung mit der SG Chemie Wolfen.

Kurz nach den Meisterschaften wurde bekannt, dass Enrico Elsholz und Roland Bartelt sich auch in diesem Jahr wieder für die anstehenden Leistungslehrgänge der Deutschen Nationalmannschaft empfohlen haben. Stephan Mai wird sie einladen, um dann, nach einem sogenannten Sichtungstraining, die Nationalmannschaft aufzustellen. Das Team wird sich dann auf die Europameisterschaften vorbereiten, die Anfang 2018 in Rumänien stattfinden werden.